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«Моя душа с тобой»: дочь Заворотнюк поделилась воспоминанием об актрисе

Дочь актрисы Заворотнюк Анна рассказала, что запомнит мать счастливой

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anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась воспоминанием о маме. Совместное селфи с ней и братом Майклом Анна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам девушки, кадр был сделан восемь лет назад, когда семья попала под сильный дождь и пряталась под деревом.

Анна уточнила, что печальную новость близким сообщили прошлой ночью. Она назвала мать, лучшим, что у нее было.

«Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — написала она.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У актрисы остались муж Петр Чернышев и трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний сын Майкл и 5-летняя дочь Мила.

30 мая 2024 года семья сообщила, что 53-летней Заворотнюк не стало. Актриса наиболее известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля.

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