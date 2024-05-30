В «Лужниках» ответили на новые слухи о концерте Канье Уэста

В пресс-службе стадиона «Лужники» ответили на новые слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст якобы выступит там 8 июня. Об этом сообщает RT.

«Нет, конечно, это фейк», — опровергли сообщения представители площадки.

30 мая в сети снова появились сообщения о том, 8 июня рэпер даст концерт в «Лужниках» — Telegram-канал Mash опубликовал якобы подписанной ведущей дела рэпера женой Бьянкой Цензори договор.

Президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с изданием назвал эту информацию бредом и заверил, что журналистам не стали бы давать договор.

«Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключен, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы», — объяснил он.

О том, что Канье Уэст собирается выступить в Москве, Mash сообщал еще 8 мая. Канал писал, что переговоры с артистом шли больше года, а главное желание рэпера — посмотреть столицу, «дать крутой концерт» и отпраздновать 47-летие.

Ранее сообщалось, что пластинку Канье Уэста с руганью в адрес Adidas продадут за полмиллиона долларов.