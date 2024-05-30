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«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого

Певица Иванова пожалела актера Кологривого на съемках сериала о «Комбинации»

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tanyakombinacia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова посетила съемки сериала о коллективе в Саратове. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Певица опубликовала фото в обнимку с актером Никитой Кологривым, играющим продюсера группы Александра Шишинина, и пожалела артиста.

«Спину сорвал, но на процессе это никак не сказалось!» — написала она.

Актера Владимира Канухина, играющего композитора Виталия Окорокова Иванова, назвала красавцем, а Ивана Добронравова, сыгравшего бандита, — «абсолютно прекрасным».

Татьяна Иванова также посещала съемки сериала о «Комбинации» в Узбекистане.

Накануне стало известно, что актеры Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев могут сыграть Некроманта — главного антагониста в предстоящем фильме «Король и Шут. Как в старой сказке».

Большая часть сюжета фильма будет разворачиваться в сказочном мире, с которым россиян познакомил посвященный панк-группе сериал.

Ранее критик объяснил победу фильма «Анора» с русскими актерами в Каннах.

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