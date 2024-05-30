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Mash опубликовал фото контракта на концерт Канье Уэста в Москве

Mash: Канье Уэст получил аванс за концерт в Москве 8 июня

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Mark J. Terrill/AP

Американский рэпер Канье Уэст заключил контракт на выступление в московских Лужниках 8 июня и уже якобы получил аванс за концерт. Об этом пишет Telegram-канал Mash, который опубликовал фотографии договора, который якобы заключили с Уэстом 7 мая.

На фото — скриншоты договора, на котором стоит подпись, похожая на ту, которую оставляет Бьянка Цензори, жена рэпера, занимающаяся документооборотом Уэста. Согласно контракту, музыкант приедет в Москву при соблюдении всех заранее обговоренных условий.

Так, Уэст требует обеспечить ему и его команде оформление всех нужных документов, включая визу, за счет организатора, а также отель с пятью звездами, первый класс в самолете, охрану и бронированную машину. В случае невыполнения хотя бы одного пункта договора концерт тут же могут отменить.

Аванс за выступление в случае его отмены останется у рэпера.

О том, что Канье Уэст собирается выступить в Москве, Mash сообщал еще 8 мая. Канал писал, что переговоры с артистом шли больше года, а главное желание рэпера — посмотреть столицу, «дать крутой концерт» и отпраздновать 47-летие.

Позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг слухи о выступлении Уэста этим летом в Москве.

Ранее сообщалось, что пластинку Канье Уэста с руганью в адрес Adidas продадут за полмиллиона долларов.

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