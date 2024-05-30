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Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу, орденом Дружбы

Путин наградил орденом Дружбы писателя Мясникова, написавшего о нем книгу

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы писателя Александра Мясникова, члена Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», за его вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Это решение опубликовано на сайте правовых актов.

Книга Мясникова, с названием «Владимир Путин. Из летописи ХХI века», стала 25-й и завершающей в серии «Собиратели земли русской». Она была выпущена в феврале и получила признание.

Идея написания этой книги принадлежит помощнику президента РФ и главе Российского военно-исторического общества, Владимиру Мединскому.

До этого граждане США в соцсетях прокомментировали интервью российского философа Александра Дугина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ряд пользователей возмутились запретом книг Дугина в Соединенных Штатах. Один из них отметил, что Дугин изложил всю историю того, во что превратился западный мир.

Ранее стала известна дата выхода «Денискиных рассказов» с Лизой Моряк и Яниной Студилиной.

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