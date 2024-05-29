Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Отмены русских не было»: кинокритик объяснил победу «Аноры» в Каннах

Кинокритик Сычев заявил, что фильм «Анора» победил в Каннах без давления

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Организаторы 77-го Каннского фестиваля не обошлись без политики на конкурсе, но не только в отношении России, считает кинокритик Сергей Сычев. Победу фильма с российскими актерами «Анора» в Каннах он объяснил в беседе с 360.ru.

По словам Сычева, «политика» присутствовала и в отношении палестино-израильского конфликта и Ирана.

«Но <...> на первом месте было кино, было искусство, была культура. И поэтому жюри совершенно беспристрастно без всякого давления выбрали фильм, который именно им показался наиболее достойным», — уверен Сычев.

Сычев заявил, что в конкурсе были и более сильные фильмы, чем «Анора» Шона Бэйкера, но это доказывает, что судьи действительно руководствовались собственным вкусом.

«Никакой отмены русских в Каннах не было. Все эти годы в Каннах все равно показывали фильмы русских режиссеров или режиссеров, принадлежащих к русской культуре, даже если у них другое гражданство, все равно говорящих на русском языке и думающих по-русски», — поделился размышлениями эксперт.

Если в предыдущие годы в Каннах пытались ограничить доступ для российских СМИ, продолжил он, то на этот раз журналисты из РФ и критики смогли присутствовать на конкурсе.

Накануне отец звезды «Аноры» актера Марка Эйдельштейна Александр раскрыл заработок 22-летнего сына.

«Что касается денег: не жалуется, и на съем квартиры, знаю точно, денег хватает. Интересно то, что он живет недалеко от того места, где в молодости жил я и тоже на троих снимал квартиру», — признался родитель.

Ранее Баз Лурман отказался снимать «Мастера и Маргариту».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами