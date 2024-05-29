«Отмены русских не было»: кинокритик объяснил победу «Аноры» в Каннах

Организаторы 77-го Каннского фестиваля не обошлись без политики на конкурсе, но не только в отношении России, считает кинокритик Сергей Сычев. Победу фильма с российскими актерами «Анора» в Каннах он объяснил в беседе с 360.ru.

По словам Сычева, «политика» присутствовала и в отношении палестино-израильского конфликта и Ирана.

«Но <...> на первом месте было кино, было искусство, была культура. И поэтому жюри совершенно беспристрастно без всякого давления выбрали фильм, который именно им показался наиболее достойным», — уверен Сычев.

Сычев заявил, что в конкурсе были и более сильные фильмы, чем «Анора» Шона Бэйкера, но это доказывает, что судьи действительно руководствовались собственным вкусом.

«Никакой отмены русских в Каннах не было. Все эти годы в Каннах все равно показывали фильмы русских режиссеров или режиссеров, принадлежащих к русской культуре, даже если у них другое гражданство, все равно говорящих на русском языке и думающих по-русски», — поделился размышлениями эксперт.

Если в предыдущие годы в Каннах пытались ограничить доступ для российских СМИ, продолжил он, то на этот раз журналисты из РФ и критики смогли присутствовать на конкурсе.

Накануне отец звезды «Аноры» актера Марка Эйдельштейна Александр раскрыл заработок 22-летнего сына.

«Что касается денег: не жалуется, и на съем квартиры, знаю точно, денег хватает. Интересно то, что он живет недалеко от того места, где в молодости жил я и тоже на троих снимал квартиру», — признался родитель.

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