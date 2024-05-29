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Звезда культового фильма «Клуб «Завтрак» пожаловалась на хищников в Голливуде

Актриса Молли Рингуолд рассказала о домогательствах в Голливуде

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Universal Pictures

Звезда культового фильма 1980-х «Клуб «Завтрак» Молли Рингуолд рассказала о домогательствах в начале своей карьеры. Об этом она поговорила в подкасте «WTF with Marc Maron»

56-летняя актриса призналась, что в юности была застенчивой, избегала вечеринок и не вела светскую жизнь.

«Но мной воспользовались. Нельзя быть молодой актрисой в Голливуде и не быть окруженной хищниками. Но Харви Вайнштейн меня не насиловал, спасибо и на этом», — пожаловалась она.

Рингуолд не уточнила, кто именно воспользовался ей и что случилось. Актриса также напомнила, что в 2016 году выпустила в издании «New Yorker» эссе под названием «Все остальные Харви Вайнштейны», которое, как она планировала, должно было показать системную проблему с домогательствами в Голливуде.

«Когда мне было 13, член съемочной группы за 50 сказал, что научит меня танцевать, и прижимался ко мне, пока у него была эрекция. Когда мне было четырнадцать, женатый режиссер фильма засунул мне язык в рот на съемках», — писала тогда она.

В новом интервью Рингуолд отметила, что в конце концов научилась защищать себя, хотя это и было мучительно.

Накануне Кевин Спейси прокомментировал фильм о его возможных домогательствах.

Ранее стало известно, что против рэпера Дидди могут выдвинуть уголовное обвинение.

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