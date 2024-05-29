Харламов заявил об усталости от юмора

Комик Гарик Харламов затронул тему усталости от юмора в проекте «Ошуительное хоу».

Стендап-комик Константин Пушкин поделился предположением, что Харламову в последнее время не хватает вдохновения. По его мнению, артист иссякает в творчестве. Харламов признался, что, возможно, его коллега прав.

«Я тут даже спорить не буду. 25-й год пошел, как я шучу», — заявил юморист.

Харламов в нецензурной форме заявил, что устает от юмора. По словам артиста, ему иногда нужно время, чтобы посидеть и посмотреть мелодрамы.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной Катерине Ковальчук после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Катерина Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Шоумен отметил, что после предложения Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.

Ранее мать Харламова высмеяла слухи о давлении на сына.