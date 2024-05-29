Боня потратила больше полумиллиона рублей в модном бутике после скандала

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправилась в бутик французского бренда Chanel после скандала с порванной сумкой.

Боня заявила, что больше двух лет не заходила в бутик Chanel. По ее мнению, пришло время «зарыть топор войны». Она решила приобрести новую сумку, так как других у нее практически не осталось после ограбления. В итоге знаменитость приобрела белый клатч за €4,2 тыс. и серьги за €1,2 тыс. Всего в бутике она потратила €5,2 тыс/ (около 500,4 тысяч рублей

по текущему курсу. --«Газета.Ru»).

«Красивая комбинация получилась», — отметила телеведущая.

В начале марта 2022 года года французский бренд Chanel заявил, что приостанавливает деятельность на территории России, отменяя поставки продукции и закрывая интернет-магазин.

В апреле Виктория Боня разрезала на камеру сумку от Chanel. Она посчитала, что модный бренд не уважает россиян. Известно, что флешмоб с уничтожением аксессуаров запустила телеведущая Мария Ермошкина. Его поддержала не только Боня, но и диджей Катя Гусева. Некоторые звезды не стали принимать участие в акции, однако выразили свой протест. К примеру, Ольга Бузова потребовала Chanel вернуть ей деньги за купленные вещи.

Ранее Виктория Боня похвасталась встречей со звездой турецких сериалов в Каннах.