Буланова рассказала, планирует ли детей

Певица Татьяна Буланова опровергла в беседе с mk.ru слухи о беременности.

Буланова сообщила, что пока морально не готова к детям. По словам артистки, если бы она была мужчиной, то давно бы стала многодетным отцом.

«Но я женщина и понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», — поделилась певица.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

В декабре 2023 года Буланова призналась, что планирует взять двойную фамилию. Она отметила, что не спешит со сменой паспорта, так как «ждет важного события в жизни».

Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.