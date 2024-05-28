Суд запретил просмотр ЛГБТ-балета

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал ролик с квир-балетом у посольства в Берлине запрещенным к распространению. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Суд установил, что видео с выступлением содержит в себе информацию, «вызывающую интерес к нетрадиционным отношениям», а именно ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным Лебедевой, в ролике, опубликованном на YouTube, написано, что балет приурочен к акции за права ЛГБТ в России.

9 мая стало известно, что административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиска», причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ.

За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете данным сервисам грозит штраф в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

До этого данные онлайн-кинотеатры уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. В протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ-сценами, но без маркировки «18+».

Ранее стало известно, что СК проверит роман Сорокина «Наследие».