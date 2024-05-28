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Мизулина передала привет Mellstroy после объявления в розыск: «Я же обещала»

Екатерина Мизулина передала привет Mellstroy после объявления в розыск

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала в Telegram-канале объявление в розыск треш-стримера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy.

«Я же обещала передать привет», — заявила Мизулина.

15 апреля Мизулина опубликовала ролик, где рассказала, что не фотографируется с детьми-фанатами, которые просят «передать привет» Mellstroy. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что передаст привет блогеру, «но другим образом».

«Я считаю, что он совершенно зря попросил школьников с такой просьбой ко мне приходить. У меня тоже есть чувство юмора определенное», — отметила Мизулина.

Известно, что Бурим обещал отдать два миллиона рублей тому, кто заставит президента любой страны передать ему привет. О Мизулиной речи не шло.

28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что Mellstroy вновь внесли в базу розыска МВД. Предполагается, что стримера заново внесли в список разыскиваемых лиц из-за уклонения от обязательного призыва на военную службу на родине — в Белоруссии.

Ранее Mellstroy не заплатил 1 миллиард рублей россиянину, который выполнил его задание.

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