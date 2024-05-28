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Хилькевич купила торт за миллион рублей

Кондитер Синицкая: актриса Хилькевич купила торт на гендер-пати за миллион рублей

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кондитер Марина Синицкая сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что актриса Анна Хилькевич потратила на торт миллион рублей.

Синицкая приготовила десерт Хилькевич для ее гендер-пати. Вечеринки, в процессе которой родители узнают пол будущего ребенка. Кондитер сделала огромный торт-платформу, на которой разместила съедобную фигурку журавля, держащего в клюве золотое яйцо.

«Под аплодисменты гостей виновница торжества вместе с мужем разбила яйцо, из которого посыпались розовые игрушки!» — поделилась Синицкая.

26 мая Анна Хилькевич организовала вечеринку, на которой они с бизнесменом Артуром Волковым узнали пол будущего ребенка. Хилькевич и Волков с детьми нажали на кнопку, и появился дым розового цвета. Это означало, что у супругов появится на свет девочка.

Актриса и бизнесмен сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей. Артистка рассказывала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Хилькевич худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.

Ранее Волочкова объяснила, почему не поздравила бывшего мужа с пополнением в семье.

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