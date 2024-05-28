Журналист Невзоров долгое время не может продать свой пентхаус в Петербурге

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) не может продать свой пентхаус в Санкт-Петербурге из-за статуса иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Невзоров не жил в пентхаусе, но использовал его как студию.

«В двухэтажной квартире площадью 177 квадратов Невзоров в лучшие годы записывал видеоблог, вел авторскую программу на радио, читал лекции <...> и давал интервью иноагенту [Юрию] Дудю» (признан в РФ СМИ-иноагентом), — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас риэлторы жалуются, так как покупатели не приобретают пентхаус из-за опасений, что его могут конфисковать по решению суда.

В 2019 году Невзоров переоформил жилплощадь на жену, в 2023-м — на свою тещу, 75-летнюю блокадницу.

До этого глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что дело о запрете деятельности экстремистского объединения, заведенное в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жены Лидии, рассматривают в закрытом режиме.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.