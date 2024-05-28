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Юрий Чернов осудил Владимира Талашко и заподозрил у него заболевание мозга

Актер Юрий Чернов заявил, что Талашко подвергся русофобии из-за деменции

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Юрий Чернов заподозрил деменцию у коллеги Владимира Талашко после слов артиста о необходимости отменить празднование 9 Мая. Об этом пишет aif.ru.

«Что-то с головой происходит у него. Наверное, его даже можно было бы пожалеть. Ты больной, Володя, вот и все. Произошло с головой что-то у многих. Вот у Талашко, думаю, деменция. Он ничего не помнит. Историю не помнит. Свою жизнь не помнит», — высказался Чернов.

По мнению Чернова, Талашко своим поведением опошлил военный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», где актер играл одну из основных ролей. Артист подчеркнул, что ему неинтересна позиция коллег-русофобов. Он убежден, что эти люди забыли свое прошлое и попали под дурное влияние.

Владимир Талашко предлагал отменить День Победы и вместо него праздновать «день скорби» 8 мая. Он также призывал заменить традиционные красные гвоздики на маки, потому что гвоздики «более советские».

Ранее Лазарев осудил МХАТ за попытку пиара на постановке с Ольгой Бузовой.

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