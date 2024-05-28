Филипп Киркоров купил картину дзержинского пожарного

Певец Филипп Киркоров посетил выставку «Искусство и деньги», на которой приобрел несколько арт-объектов для своего дома. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста и Omelchenko Gallery, в которой проходила экспозиция.

В частности, одной из приобретенных Киркоровым картин стала работа пожарного и граффитиста из Дзержинска Ильи Спиченкова «Король земли». Полотно выполнено в розовом, зеленом и черном оттенках, поэтому музыкант решил повесить картину в театральной зоне своего особняка. Илья Спиченков известен своими масштабными граффити и картинами, в прошлом году две его работы приобрел рэпер Тимати.

Недавно 57-летний Филипп Киркоров посетил премию «Прорыв года 2024», которая состоялась 20 мая в Москве. Народный артист России вышел на публику в черной рубашке, которую сочетал с бархатным пиджаком с бриллиантовой брошью и темно-серыми джинсами.

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