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Екатерина Климова рассказала, как изменилось ее отношение к жизни после взросления детей

Актриса Екатерина Климова: у меня появился вкус к жизни после взросления детей

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klimova___ekaterina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Климова в интервью Hello рассказала, что у нее появился вкус к жизни после взросления детей.

«Когда ты многодетная мама, долгие годы делаешь то, что не тебе надо, а детям. А сейчас они выросли, и я поняла, что у меня появилось время. Так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка нравится. Просто выйти погулять не с коляской и не по работе, а для себя», — отметила Климова.

По словам артистки, в последнее время у нее появилось желание делать что-то руками, например, плести. Однако Климова вынуждена увлекаться хобби своих детей, так как часто отводит детей на различные секции. Младшая дочь увлеклась верховой ездой, и актриса стала заниматься этим вместе с дочерью.

Климова растит двоих сыновей от коллеги Игоря Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет: 17-летнего Матвея и 15-летнего Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях.

У Климовой также есть 22-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и 8-летняя Белла от актера Гелы Месхи. По словам артистки, она сохранила хорошие отношения со своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.

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