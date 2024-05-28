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Марину Хлебникову разозлили журналисты

Певица Хлебникова раскритиковала журналистов за преследование и вбросы

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Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что будет давать комментарии только «нормальным СМИ» и раскритиковала некоторые издания за преследование и вбросы.

«Вот именно после такой желтизны с вами, «журналисты», никто и не разговаривает. Я буду давать интервью только нормальным СМИ, которые не занимаются тем, что преследуют артиста после концерта после отказа в интервью», — заявила исполнительница.

Она разместила в личном блоге скриншот поста Telegram-канала Mash, в котором говорилось о якобы проблемах с голосом артистки. По словам Хлебниковой, корреспонденты канала подкараулили ее у подъезда и «исподтишка наснимали сенсацию». Звезда посетовала, что каналу даже не нужен был разговор с ней, чтобы сделать «очередной вброс».

Певица пригрозила, что опубликует видеоматериалы с пристающими к ней журналистами, которые снимала ее команда, если недостоверные материалы относительно нее продолжаться.

27 мая Telegram-канал Mash сообщал, что Хлебникова якобы обратилась к врачам из-за страха онеметь. Заявлялось, что медики обнаружили у Хлебниковой гипотонусную дисфонию — нарушение речи, при котором снижается тонус голосовых связок, а также появляется хрипота и прерывистое звучание. Ей также якобы порекомендовали обратиться к фониатру, так как о проблемах с голосом стало известно еще в 2021 году.

Ранее актриса Мария Ильюхина обвинила Водонаеву в хайпе на скандале «Ворониных».

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