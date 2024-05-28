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Звезда «Пацанок» избила молотком соседа

Shot: на звезду «Пацанок» Александру Петрову пожаловались в полицию за избиение

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Участница третьего сезона шоу «Пацанки» и диджей Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа, который шумел под окнами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что инцидент произошел 26 мая. Компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения шумела на лавочке возле подъезда на улице Народного Ополчения. Сначала Петрова просто просила соседа вести себя тише, однако девушка выбежала из квартиры после того, как один из них произнес фразу: «Я в тебя торпеду запихаю!» — и послал девушку матом.

Петрова, выбежав на улицу, нанесла соседу несколько ударов по лицу, груди и спине молотком и ногами. Мужчину госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Он написал на девушку заявление в полицию.

Недавно сообщалось, что звезду «Пацанок» сбила машина. Амина Усманилаева сообщила, что оказалась в больнице с переломом руки и челюсти, а также сотрясением мозга.

Усманилаева уточнила, что мужчина на автомобиле специально наехал на нее и ее друзей из-за того, что компания громко разговаривала. Она заявила, что с виновником ДТП уже разбираются, и ему «ничего хорошего не светит». Звезда также добавила, что ей трудно разговаривать и есть из-за травм.

Ранее стало известно, что Джиган с женой поучаствуют в экстремальном шоу.

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