Звезду «Пацанок» сбила машина

Звезда реалити-шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки» Амина Усманилаева сообщила, что оказалась в больнице после того, как ее сбила машина. Слова знаменитости передает Voice.

«Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать. За МРТ, кстати, 35 тысяч нужно будет отдать», — посетовала 24-летняя девушка.

Усманилаева уточнила, что мужчина на автомобиле специально наехал на нее и ее друзей из-за того, что компания громко разговаривала. Она заявила, что с виновником ДТП уже разбираются, и ему «ничего хорошего не светит». Звезда также добавила, что ей трудно разговаривать и есть из-за травм.

Амина Усманилаева заняла второе место в шоу «Новые пацанки». Позднее девушка поучаствовала в программе «Большие девочки», где также получила серебро. В финальном выпуске Усманилаева демонстративно покинула студию, отказавшись поздравлять победительницу Лилит Хачатрян. Она назвала свой проигрыш несправедливым, так как ей на проекте пришлось «пахать», несмотря на проблемы со здоровьем.

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