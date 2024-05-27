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Продюсер «поставил крест» на Брежневой

Продюсер Рудченко заявил, что у Брежневой нет шанса вернуться в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что у певицы Веры Брежневой нет шанса вернуться в Россию.

Рудченко «поставил крест» на Брежневой в РФ. Продюсер считает, что российская публика не примет артистку после поддержки Украины. По его мнению, певица не должна иметь возможность монетизировать свое творчество из кошельков наших граждан.

«С ее отношением, с тем, что она проводила благотворительные мероприятия, выступала и деньги направляла нашему противнику — она не может быть принята нашим народом после такого», — рассказал продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее стало известно, что Брежнева испытывает проблемы с деньгами.

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