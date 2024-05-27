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Гуф поделился совместными снимками с дочерью от Юлии Королевой

Рэпер Гуф выложил фотографии с дочерью Тиной в ее день рождения

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф выложил в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместные снимки с дочерью Тиной от блогера Юлии Королевой в честь дня рождения девочки.

Он выложил несколько совместных фотографий с девочкой и показал, как проводит с ней время. Королева опубликовала несколько архивных снимков из роддома и призналась, что все еще отлично помнит этот день.

«Как сейчас помню этот день. Повезло нам с этим прекрасным ангелом. Улыбки и счастье с первых дней жизни», — написала блогер.

Гуф был женат дважды. Его первой супругой была блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай. В их союзе родился сын Сэм. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре 2021 года Гуф женился на блогерше Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой. При этом он сообщил, что будет участвовать в жизни их дочери. Вскоре рэпер и блогерша воссоединились, но ненадолго. В октябре прошлого года Гуф и Королева развелись.

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