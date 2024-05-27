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Рэпер Дидди потерял крупный контракт на фоне секс-скандала

Магазины очков отменили продажи оправ рэпера Дидди из-за секс-скандала

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Andrew Kelly/Reuters

Рэпер Дидди (Пи Дидди, Diddy, настоящее имя Шон Комбс) потерял крупный контракт на фоне секс-скандала. Об этом сообщает TMZ.

Американская сеть магазинов оптики Best Contacts & Eyeglasses убрала со своих полок оправы компании, принадлежащей Дидди, — Sean John. Их заменили другими оправами.

По данным осведомленного источника, избавляться от продукции рэпера сеть начала еще в апреле, убрав оправы из онлайн-продаж. Компания не комментировала свое решение.

Недавно в сеть попало видео 2016 года, на котором рэпер жестоко избивает свою экс-избранницу Кэсси. Тогда певица обвиняла музыканта в домашнем насилии, но ей не поверили, а Комбс опроверг обвинения. Сейчас, когда иски о насилии и торговле людьми против Комбса подали и другие люди, Комбс принес публичные извинения и заявил, что испытывает отвращение к себе.

Накануне Кэсси рассказала о последствиях побоев от Пи Дидди.

Ранее Селин Дион расплакалась, говоря о неизлечимой болезни.

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