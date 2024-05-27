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«Это неприемлемо»: Аллегрова раскритиковала участников «Суперстара» за исполнение ее песен

Певица Ирина Аллегрова раскритиковала номер «Стрелок» на шоу «ВИА Суперстар»

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар», которые исполняли ее песни в рамках программы.

Первой группой, попавшей под удар артистки, стала «Лейся песня»: коллектив исполнил «Не обернусь», однако постоянные судьи телешоу поставили номеру 1 балл из 2 возможных, а Аллегрова, которая стала приглашенной судьей, и вовсе оценила в ноль баллов.

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — пояснила Аллегрова.

Второй «пшик» (ноль баллов. — «Газета.Ru») получила группа «Стрелки» в золотом составе. Певицы выступили с песней «Свадебные цветы», судьи шоу поставили девушкам по 1 баллу, а Аллегрова оценила номер в ноль баллов и раскритиковала «Стрелок» за самолюбование на сцене. Наибольший восторг у звезды вызвало выступление коллектива «Балаган Лимитед»: артисты спели «Угонщицу», и Аллегрова поставила им максимальный балл.

«Ребята — это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», — подчеркнула исполнительница.

Ранее Бузова и Дава поцеловались на съемках шоу.

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