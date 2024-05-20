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«Последний герой» впервые снимут в России

Телеведущая Ксения Бородина будет вести шоу «Последний герой. Русский сезон»

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Начались съемки 11-го сезона реалити-шоу «Последний герой». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Новый сезон получил название «Последний герой. Русский сезон». Впервые за всю историю проекта съемки пройдут в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Озеро располагается в горной местности, на высоте 434 метра над уровнем моря, что будет создавать отдельные сложности для участников шоу.

По правилам программы участники разделятся на племена и будут соревноваться за различные привилегии. Герои шоу будут постепенно избавляться от самых слабых конкурсантов посредством тайного голосования. Телеведущей проекта стала Ксения Бородина.

«Я уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше (чем в прошлом сезоне)! Ведь мы впервые будем снимать шоу в России. С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой — горы — это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать. Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку», — заявила телеведущая.

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