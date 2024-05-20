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Соседов довел до слез солистку группы «Вирус»

Певица Ольга Лаки расплакалась на «ВИА Суперстар» из-за Соседова

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olga_lucky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный критик, член жюри шоу «ВИА Суперстар!» Сергей Соседов довел до слез участницу проекта — солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки. Лаки выступила во втором выпуске шоу с песней «Лучшее в тебе» Евы Польны, которую посвятила своему отцу.

Наташа Королева и Лера Кудрявцева оценили выступление певицы на максимальных два балла, а вот Стас Пьеха и Сергей Соседов поставили один балл.

«Вот вы поете, останавливаетесь, а я на взводе. Думаю: «Сейчас что-то будет, слезы хлынут». И вдруг все закончилось. Я ничего не понял, я сидел в недоумении», — сказал он, назвав выступление прерванным катарсисом.

Вариант Евы Польны, по мнению Соседова, звучал иначе и лучше. В ответ Лаки расплакалась и заверила, что песня и должна была закончиться на надрыве. Снижение балла она назвала нечестным, поскольку, по ее мнению, ей удалось растрогать критика.

Накануне Соседов и Кудрявцева расплакались на телешоу из-за «Белорусских легенд».

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