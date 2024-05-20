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Сценарист «Слова пацана» о своем материальном положении: «я бомжара, даже квартиры нет»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев признался, что у него нет своей квартиры

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев признался, что его материальное положение не сильно поменялось после успеха картины. Об этом он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

«Porsche у меня был и до «Слова пацана». Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет. Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Но я не то чтобы супербогатый чувак, я же сценарист, понимаете, если бы был режиссером, актером или продюсером», — сказал он.

При этом сценарист уточнил, что он мог бы разбогатеть, если бы поставил перед собой задачу «просто нарубить капусты». Однако, по его словам, для этого ему пришлось бы выйти на свободный рынок и писать «чушь за огромные бабки».

«Так могло бы быть. Ведь правило следующее: обычно чем интереснее проект, тем меньше тебе за него заплатят», — отметил Золотарев.

В конце апреля Андрей Золотарев объяснил популярность проекта среди молодой аудитории. По его словам, «для ребенка и подростка это просто «Нарния» — некий такой волшебный мир, который никогда не был знаком». Он также подтвердил слова режиссера Жоры Крыжовникова, что шоураннеры не пытались попасть в подростковую аудиторию — сериал задумывался как ностальгический проект для более взрослого поколения, которое застало те времена.

Ранее Золотарев рассказал о кастинге мечты для фильма «Сто лет тому вперед».

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