Стало известно о здоровье Хлебниковой после пожара: «Курить не бросила»

Певица Марина Хлебникова не может полностью восстановиться после полученных во время пожара травм. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомого из окружения артистки.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену», — заявил собеседник издания.

В то же время инсайдер назвал Хлебникову настоящим бойцом, а то, что исполнительнице удалось выжить при пожаре, охарактеризовал как чудо.

«Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — посетовал знакомый Хлебниковой.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2022-го Хлебникову выписали из больницы.

После пожара, отмечает kp.ru, певица перенесла несколько пластических операций и долго восстанавливалась.

10 января Telegram-канал Shot сообщил, что у певицы Марины Хлебниковой якобы начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита. Однако концертный директор Хлебниковой Данила Прайс заявил, что материалы о проблемах со здоровьем у певицы Марины Хлебниковой ни на чем не основаны.

Ранее актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве.