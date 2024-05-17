Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о романе Анжелины Джоли с двумя мужчинами

In Touch: актриса Анджелина Джоли встречается с двумя мужчинами после развода

close
100%
Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли влюблена в двух мужчин — композитора Джастина Левина и рэпера Акалу (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли). Об этом сообщил изданию In Touch инсайдер.

«Анжелина встречается с двумя разными мужчинами. Она влюблена в обоих», — отметил источник.

Отмечается, что Левин работал с актрисой над мюзиклом «Аутсайдеры» в Нью-Йорке, тогда они и сблизились. Знакомые с ситуацией предполагают, что отношения пары не только рабочие. Инсайдер заявляет, что Джоли обожает мужчину и проводит с ним много времени.

С рэпером Акалой актрису объединяет интерес к активизму. Знаменитости также разделяют страсть к путешествиям. По словам источника, Джоли давно не испытывала подобного влечения к мужчине. Он подчеркнул, что музыкант также заботится о детях звезды.

«Долгие годы Анджелина даже не думала о свиданиях. Мало того, что развод разбил ей сердце, но она также решила полностью сосредоточиться на собственном здоровье и детях. Ей потребовалось много времени, чтобы прийти к тому, чтобы открыть себя для новых романов», — отметил инсайдер.

Отношения Джоли с Левином и Акалой длятся на протяжении года, отмечается в статье.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. Недавно в рамках суда по разделу винодельни Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания.

Ранее стало известно, что близнецы Уизли станут ведущими кулинарного шоу по «Гарри Поттеру».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами