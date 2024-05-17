Николай Дроздов заявил, что не лечился от рака

Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на сообщения в СМИ о том, что он выписался из стационара, где проходил курс противоопухолевой терапии. В беседе с 360.ru он опроверг эту информацию, заявив, что не лечился.

«Я не был ни в каком стационаре. Был дома, сейчас приехал на садовый участок», — заявил ведущий.

Напомним, СМИ до этого написали, что якобы Дроздов сам обратился в стационар около недели назад для планового лечения, после чего прошел цикл гормонотерапии. Супруга ведущего сообщила, что они с мужем уехали на дачу, где муж ей помогает по мере сил, несмотря на слабость.

Ранее стало известно о планах Дроздова уехать на Дальний Восток к крестнику-леопарду.