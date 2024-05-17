«Меня закрутили женщины»: Прохор Шаляпин о свидании на кладбище

Певец Прохор Шаляпин в интервью Алене Жигаловой рассказал о своем последнем свидании на кладбище.

«Я недавно пошел на Ваганьковское кладбище, меня окрутили женщины там. Тоже преклонных лет, они забыли, что они на кладбище. Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть. Я познакомился там с двумя женщинами», — улыбнулся Шаляпин.

В интервью Прохор Шаляпин также отказался рассказывать, был ли у него секс с пожилыми женщинами. Шаляпин объяснил, что в России очень чувствительно относятся к теме сексуальной жизни. Шаляпин назвал Россию пуританской страной.

В том числе он опроверг слухи о том, что выставлял анкету на сайте для секса за деньги, оценивая себя в $200 за час. Шаляпин назвал этот слух неправдой. Более того, он заявил, что «играет по-крупному» и не стал бы продавать свое тело за $200 за час. Артист отметил, что бесценен. Однако он не исключил, что «у каждого есть цена».

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