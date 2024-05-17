Стала известна стоимость отдыха Наташи Королевой в Пятигорске

Певица Наташа Королева уехала отдыхать в премиальный санаторий в Пятигорске. О стоимости отдыха певицы сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, номер сьют с двумя спальнями обходится певице и ее супругу Сергею «Тарзану» Глушко в 100 тысяч рублей в сутки.

В одной из комнат номера находится большая двуспальная кровать, во второй — две полутораспальные кровати. Также, уточнили в издании, номере есть две ванные комнаты и гардеробная. В меню санатория деликатесы из рыбы и мяса, салаты с морепродуктами и выпечка собственного приготовления.

Накануне стало известно, что Королева и Глушко сделали ремонт в своем особняке в Подмосковье. Строители обновили каминный портал в гостиной, переклеили обои во всех комнатах и положили керамогранит. Певица лично выбирала все материалы и декор. В шоу «Ты не поверишь!» ремонт знаменитости оценили в более чем пять миллионов рублей.

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