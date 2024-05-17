В Москве началась церемония прощания с художником Андриякой

Церемония прощания с народным художником России Сергеем Андриякой началась 17 мая в Москве в зале Академии Акварели. Об этом сообщает РИА Новости.

На прощание с Андриякой пришли коллеги, ученики и поклонники творчества художника. Венок прислал президент России Владимир Путин — известно, что многие работы Андрияки украшают первый корпус Кремля.

О том, что 65-летнего художника не стало после борьбы с раком, сообщили 16 мая близкие Андрияки.

Сергей Николаевич Андрияка — советский и российский художник-акварелист и педагог, член Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года в Москве, и начал рисовать в шесть лет под руководством отца. Позднее проходил обучение в художественной школе при Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, а в 1976 году поступил в него на факультет живописи по специальности «станковая живопись». С 1977 года Андрияка совмещал учебу с преподавательской деятельностью. С 1979 по 1985 год вел курс живописи в художественной школе при институте им. Сурикова, а с 1985 по 1989 год работал его старшим преподавателем.

В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая действует по сей день. В 2005 году получил звание Народного художника Российской Федерации.

Накануне Путин выразил соболезнования родным и близким художника.

«Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел», — следует из сообщения.

Ранее ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что его удивляла преданность художника Андрияки акварели.