В Госдуму внесут законопроект о фонограмме на концертах

Депутаты Башкирии внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании фонограммы на концертах. Об этом сообщает портал UfacityNews.ru.

Так в местном парламенте хотят защитить права потребителей при оказании развлекательных услуг.

«Мы предлагаем закрепить понятие «плюсовая фонограмма» и установить обязанность исполнителей и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под «живой звук»», — сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Толкачев обратил внимание на то, что зритель часто не знает, что вместо живого выступления его ждет пение под фонограмму. В случае отсутствия информирования об использовании фонограммы, уточнил он, по новому закону зритель сможет требовать возврата денег за билет.

Депутат также обратил внимание на то, что в некоторых случаях исполнение под фонограмму оправдано особенностями концертной площадки или погодными условиями. В таком случае, согласно законопроекту, организаторы должны предупредить об этом зрителей.

Накануне певица Ольга Бузова «перепела» под фонограмму композицию «Show Must Go On» группы Queen на одной из конференций.

Ранее певица Бьянка рассказала, как за месяц поправилась до девяноста килограммов.