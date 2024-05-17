Стали известны условия домашнего ареста для врачей из клиники Хайдарова

Заведующий хирургическим отделением клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев, которых поместили под домашний арест после трагедии с продюсером Петром Гавриловым, в ближайшее время должны будут встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. Об этом kp.ru рассказал адвокат Владимир Слащев.

По его словам, после этого сотрудники правоохранительных органов должны будут одеть им электронный антивандальный браслет на ногу, чтобы дистанционно идентифицировать их. Они также могут приходить к ним домой с проверкой.

«Если человек живет в многоквартирном доме, то он может выходить на лестничную клетку, но не покидать пределы подъезда. Если он обитает за городом, то земельный участок, вне зависимости от его площади, также считается частью места его проживания. Но выходить за его пределы, условно, в магазин он не имеет права. Также Елагин и Кадзаев не могут общаться с лицами, проходящими, как свидетели по делу», — уточнил Слащев.

Накануне 45-летнего Илью Елагина и 28-летнего Тамерлана Кадзаева обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, суд отправил их под домашний арест. По данным следствия, 16 февраля 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов делал операцию по уменьшению желудка в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, чтобы похудеть. Мужчину оперировал Илья Елагин, ассистировал Тамерлан Кадзаев — оба проходят по делу в качестве обвиняемых.

Ранее в клинике Хайдарова назвали «большой загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина.