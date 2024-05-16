Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шевчук о праздновании своего дня рождения: «Еще не всем я надоел»

Лидер группы ДДТ Шевчук рассказал, что празднует день рождения в Петербурге

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сегодня лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отмечает свой 67-й день рождения. В беседе с НСН он рассказал, что недавно вернулся с гастролей и находится в Санкт-Петербурге, и с утра получает огромное количество поздравлений.

По словам музыканта, он буквально только что прилетел в Россию с гастролей. По словам именинника, с утра у него разрывается телефон от звонков и сообщений от близких и друзей, желающих поздравить. Он поблагодарил всех за добрые пожелания.

«Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная, — добавил Шевчук. — Пока еще чувствую, что не всем надоел».

Напомним, после недавнего выступления Шевчука и группы ДДТ в Дубае разгорелся скандал: артист выступил со сцены с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Сообщалось также, что ему могут запретить въезд в Дубай. Сам он в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее Алла Пугачева поделилась, что провела незабываемую встречу с Юрием Шевчуком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами