Шевчук о праздновании своего дня рождения: «Еще не всем я надоел»

Сегодня лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отмечает свой 67-й день рождения. В беседе с НСН он рассказал, что недавно вернулся с гастролей и находится в Санкт-Петербурге, и с утра получает огромное количество поздравлений.

По словам музыканта, он буквально только что прилетел в Россию с гастролей. По словам именинника, с утра у него разрывается телефон от звонков и сообщений от близких и друзей, желающих поздравить. Он поблагодарил всех за добрые пожелания.

«Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная, — добавил Шевчук. — Пока еще чувствую, что не всем надоел».

Напомним, после недавнего выступления Шевчука и группы ДДТ в Дубае разгорелся скандал: артист выступил со сцены с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Сообщалось также, что ему могут запретить въезд в Дубай. Сам он в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее Алла Пугачева поделилась, что провела незабываемую встречу с Юрием Шевчуком.