Представитель клиники Хайдарова отреагировал на задержание врачей после трагедии

Решение задержать двух врачей из клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique является ошибочным и преждевременным. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил представитель медучреждения, юрист Владимир Слащев.

По его словам, вскрытие после трагедии с продюсером Петром Гавриловым, которая послужила причиной задержания, так и не проводилось. Помимо этого, он утверждает, что никто не проводил судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне стало известно о задержании двух врачей клиники Хайдарова. Речь идет о 45-летнем заведующем хирургическим отделением и 28-летнем хирурге. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски. 15 мая им предъявили обвинение.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу Гаврилова. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее Хайдаров пожаловался на угрозы после трагедии в клинике.