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В деле Питта и Джоли появился бассейн за миллион долларов

Актера Брэда Питта обвинили в трате миллиона долларов на бассейн

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UPI

В деле актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли, судящихся из-за винодельни Chateau Miraval, появился новый виток. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания по производству вина Tenute del Mondo, против которой Питт подал иск, усомнившись в ее праве претендовать на долю Джоли, подала встречный иск. Представители Tenute del Mondo заявили, что Питт и его компания Mondo Bongo якобы использовали винодельню как «личную свинью-копилку», чтобы тратить деньги на собственные проекты.

Так, утверждают истцы, более миллиона долларов, заработанных в Chateau Miraval, Питт якобы потратил на реновацию своего бассейна, кроме того, по их утверждению, он тратился на персональную студию звукозаписи, линию косметики и алкогольный бренд.

В Tenute del Mondo уверены, что из-за этого компания потеряла много причитающихся ей средств.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. Недавно в рамках суда по разделу винодельни Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в Chateau Miraval до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях.

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