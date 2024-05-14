«Озверевше дышала»: стали известны детали скандала между Грибой и женой Волкова

Стали известны детали скандала между женой актера Никиты Волкова Еленой Еременко и партнершей Волкова по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» Лианой Грибой. Текст заявления Еременко в полицию опубликовал Life со ссылкой на Shot.

В заявлении Еременко утверждает, что конфликт произошел на почве ревности Грибы к ее мужу. Актриса якобы облила Еременко вином.

«Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары мне в ухо, висок, голову, грудь. Людей было вокруг очень много, они кричали: «Лиана, отпусти, успокойся», — пишет Еременко.

Женщина уточнила, что не помнит, сколько продолжался конфликт.

«Потом увидела, как она озверевше дышала и вместе со своим женихом Губиным Артемом (актер) в течение минут 40 (об этом я узнала со слов людей, оставшихся там), у них обоих была психиатрическая истерика с криками угроз в адрес нашей семьи», — продолжила она, попросив возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганских действий.

Накануне директор звезды сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лианы Грибы заявила «Газете.Ru», что актриса не нападала на жену своего партнера по проекту Никиты Волкова.

«Никакого нападения на супругу Никиты Волкова не было. Откуда берутся такие данные, мне неизвестно. Я думаю, что вам лучше всего уточнить их у источника, который предоставил вам эту информацию. Наверное, более по данному поводу мне будет сказать вам нечего», — сказала директор актрисы Виктория.

О конфликте между актрисой Лианой Грибой и супругой Никиты Волкова Еленой Еременко сообщил Telegram-канал Shot.