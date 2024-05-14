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Куклачев впервые после болезни обратился к поклонникам

Дрессировщик Куклачев записал видеообращение к своим поклонникам

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Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, дрессировщик кошек Юрий Куклачев, который выписался из больницы после операции на сердце, обратился к своим поклонникам. Он поблагодарил их за поддержку и пообещал, что скоро вернется к работе, передает 360.ru.

Куклачев записал видео и рассказал, что уже поправился, сейчас находится в санатории в Подмосковье и чувствует себя хорошо. Он также пригласил зрителей на свое шоу.

«Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — пообещал артист.

Напомним, сегодня стало известно, что Куклачев выписался из больницы после того, как перенес операцию на сердце на фоне обширного инфаркта. Его госпитализировали 12 апреля прямо с выступления, а во время операции у артиста остановилось сердце.

Ученые ранее объяснили взаимосвязь между депрессией и болезнями сердца.

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