Харламов ответил на слухи о давлении матери на его помолвку

Комик и шоумен Гарик Харламов опроверг в Telegram-канале слухи о том, что он сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери.

Харламов назвал «лютой чушью» слух, что мать заставила его снова жениться. Юморист отметил, что не давал никаких интервью по поводу своей семьи никому, кроме Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Он высказался матом о СМИ, которые распространяют неправду о нем.

«Соответственно это клевета. Распространение заведомо ложной информации. Статья даже есть такая», — заявил комик.

6 мая Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Катерина Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Резидент Comedy Club отметил, что после предложения Катерина Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была предпринимательница Юлия Лещенко. Они были в браке с 2009 по 2013 год. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочь. Девочку назвали Анастасией. В 2020-м Харламов и Кристина Асмус официально развелись.

Ранее мать Гарика Харламова отреагировала на новость о помолвке юмориста.