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Стало известно о состоянии внезапно заболевшей звезды фильма «Любовь и голуби»

Актрисе Наталье Теняковой понадобилась скорая помощь из-за магнитных бурь

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Наталья Тенякова объяснила внезапное ухудшение своего состояния магнитными бурями. По этой причине 80-летней актрисе понадобилась скорая помощь прямо перед спектаклем в МХТ имени А. П. Чехова. Об этом она рассказала 360.ru.

«Мне сделали укол, отыграла спектакль. Медики сказали, что были страшные магнитные бури, и у них было очень много вызовов таких», — сообщила Тенякова.

Напомним, актрисе стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место». Сообщалось, что у нее подскочило артериальное давление, причем уже второй раз за два дня. Прибывшие врачи оказали ей помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Россиянам Наталья Тенякова наиболее известна по роли Шуры в фильме «Любовь и голуби». Также играла в картинах «Отцы и дети», «Следствие ведут знатоки» и других.

Ученые ранее перечислили возможные последствия магнитных бурь.

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