Рэпер Аким Апачев рассказал о своем новом альбоме

В грядущем альбоме будут работы с большими живыми и теми, кто уже с нами в Бессмертном полку людьми, рассказал в интервью Донецкому агентству новостей рэпер Аким Апачев.

«Будут совместные песни, конечно же, с моими друзьями, теми, с кем я иду в одном строю, будет песня с Чичериной, надеюсь, будет песня с Захаром Прилепиным. Надеюсь, с Аней Долгаревой что-то получится… Сема Пегов», — рассказал артист.

По его словам, с некоторыми музыкантами уже записаны песни для альбома.

«Сегодня настоящее искусство рождается на фронте и живет там», — добавил Апачев.

Напомним, Аким Апачев является автором хитов «Лето и арбалеты», «Плыве Кача» и других.