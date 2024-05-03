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Пиар-эксперты объяснили, почему Ивлеева посетила Донбасс без шума

Эксперт по пиару Антипова: поездкой в Донбасс Ивлеева обозначила свою позицию

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера Анастасия Ивлеева не стала распространяться о своей поездке на Донбасс и почти два месяца о ней ничего не говорила. По мнению эксперта по пиару и личному бренду Юлии Антиповой, это было правильным решением с учетом будущих поездок за границу. Само посещение Донбасса она в беседе с 360.ru расценила как высказывание своей позиции.

«Тема политическая отчасти, а она посещает много разных стран, — отметила Антипова. — Возможно, она не комментировала данный вопрос, опасаясь за то, что ей как тревел-блогеру, в том числе, будет сложно передвигаться по территориям наших не очень дружественных стран».

В целом популярные люди зачастую предпочитают молчать о своей благотворительной деятельности, так как у них много врагов, реакция которых бывает непредсказуемой, добавила эксперт. Она подчеркнула, что для Ивлеевой в этой ситуации сохранение аудитории – ключевой момент, так как это ее основной источник доходов.

Оценивая поведение Ивлеевой в целом, Антипова отметила, что ее искренность определить довольно сложно, однако призвала не отрекаться от всех блогеров, а стараться показывать им правильные ценности.

Напомним, Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки» в декабре. Она рассказала, что в марте ездила в Донбасс, заявила, что никогда не планировала уезжать из России и рассказала об отношении к президенту Владимир Путину. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Виталий Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова.

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