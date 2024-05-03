Братья Запашные раскрыли, как выполняется трюк с горящим кольцом в цирке

Хищников аккуратно готовят к выполнению трюка с горящим кольцом, против которого часто выступают зоозащитники. Об этом «Пятому каналу» рассказали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные.

«Единственная причина, почему он (хищник — прим. ред.) это делает, — потому что этого не боится. Потому что огонь его никогда не обжигал. Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет», — уточнил Аскольд Запашный.

По его словам, в ходе выполнения трюка необходимо раздвинуть тумбу, поставить кольцо, в которое переходит, а после — прыгает животное. Дрессировщики также немного поджигают кольцо, чтобы познакомить хищника с огнем.

«Но до него животное в принципе никогда не достает, не успевает обжечься», — объяснил артист.

До этого Эдгард Запашный рассказал, что человек с улицы может стать дрессировщиком, если любит животных, является ответственным и дисциплинированным. В пример он привел историю дрессировщика Виталия Смолянца из Донбасса, который сперва устроился в цирк-шапито водителем, потом стал администратором и вскоре понял, что его тянет к животным, и стал дрессировщиком.

Ранее Запашный рассказал о поездке на Донбасс.