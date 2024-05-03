Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Братья Запашные раскрыли, как выполняется трюк с горящим кольцом в цирке

Дрессировщик Запашный: хищники не достают до огня во время трюка с кольцом

close
100%
РИА Новости

Хищников аккуратно готовят к выполнению трюка с горящим кольцом, против которого часто выступают зоозащитники. Об этом «Пятому каналу» рассказали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные.

«Единственная причина, почему он (хищник — прим. ред.) это делает, — потому что этого не боится. Потому что огонь его никогда не обжигал. Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет», — уточнил Аскольд Запашный.

По его словам, в ходе выполнения трюка необходимо раздвинуть тумбу, поставить кольцо, в которое переходит, а после — прыгает животное. Дрессировщики также немного поджигают кольцо, чтобы познакомить хищника с огнем.

«Но до него животное в принципе никогда не достает, не успевает обжечься», — объяснил артист.

До этого Эдгард Запашный рассказал, что человек с улицы может стать дрессировщиком, если любит животных, является ответственным и дисциплинированным. В пример он привел историю дрессировщика Виталия Смолянца из Донбасса, который сперва устроился в цирк-шапито водителем, потом стал администратором и вскоре понял, что его тянет к животным, и стал дрессировщиком.

Ранее Запашный рассказал о поездке на Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами