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Ольга Орлова нашла кормящую кошку для подброшенных котят

Певице Ольге Орловой подбросили новорожденных котят

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Olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Орлова рассказала, что ей подбросили новорожденных котят в корзинке. Животных она показала в своем Telegram-канале.

По словам Орловой, она отвезла подброшенных котят в клинику, однако ветеринары таких малышей не берут — артистке показали, как кормить животных, как им помогать ходить в туалет и что с ними делать. Она нашла для котят кормящую кошку у волонтерки.

«Мать-кошку, как и многих других, Юля спасла глубоко беременной, предоставив ей передержку на время рождения котят. Сейчас у нее 129 хвостатых бездомышей в ожидании своей семьи!» — рассказала она о спасительнице беременных животных.

Орлова добавила, что через полтора-два месяца приедет фотограф, который сделает котятам красивые фотографии, чтобы те смогли найти себе хозяев.

Накануне Ольга Орлова призналась, что не готова принять невестку жить в свой дом. Орлова считает, что молодые должны жить отдельно. Артистка готова делить быт только с мужем и детьми.

Ранее друг Пугачевой рассказал о влиянии Чернобыля на здоровье певицы.

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