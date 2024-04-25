Ольга Орлова нашла кормящую кошку для подброшенных котят

Певица Ольга Орлова рассказала, что ей подбросили новорожденных котят в корзинке. Животных она показала в своем Telegram-канале.

По словам Орловой, она отвезла подброшенных котят в клинику, однако ветеринары таких малышей не берут — артистке показали, как кормить животных, как им помогать ходить в туалет и что с ними делать. Она нашла для котят кормящую кошку у волонтерки.

«Мать-кошку, как и многих других, Юля спасла глубоко беременной, предоставив ей передержку на время рождения котят. Сейчас у нее 129 хвостатых бездомышей в ожидании своей семьи!» — рассказала она о спасительнице беременных животных.

Орлова добавила, что через полтора-два месяца приедет фотограф, который сделает котятам красивые фотографии, чтобы те смогли найти себе хозяев.

Накануне Ольга Орлова призналась, что не готова принять невестку жить в свой дом. Орлова считает, что молодые должны жить отдельно. Артистка готова делить быт только с мужем и детьми.

Ранее друг Пугачевой рассказал о влиянии Чернобыля на здоровье певицы.