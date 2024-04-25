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Друг Пугачевой рассказал о влиянии Чернобыля на здоровье певицы

Гитарист Левшин рассказал, что после Чернобыля у Пугачевой появился псориаз

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Полховский/РИА Новости

После поездки Аллы Пугачевой в Чернобыльскую «зону отчуждения» в 1986 году у нее стали развиваться болезни, связанные с нарушениями эндокринной системы, рассказал гитарист певицы Александр Левшин. О здоровье певицы он побеседовал с News.ru.

По словам Левшина, проблемы со здоровьем возникли и у других членов команды звезды, посетивших зону, пораженную после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Так, через два года после концерта не стало звукорежиссера.

«У меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — поделился размышлениями он.

Сама Пугачева позже признавалась, что согласилась на поездку в Чернобыль, не осознавая масштаб опасности.

«Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда», — говорила она.

Накануне бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова описала характер певицы.

«Сейчас многие врут, что Пугачева им перекрывала кислород. Они просто ей всю жизнь завидовали и по сей день завидуют», — высказалась Дороднова.

Ранее звезды рассказали, чем займутся вместо шашлыков на майских праздниках.

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