Ирина Горбачева сыграет двух мифических птиц в новой российской сказке

Актриса Ирина Горбачева сыграет двух мифических птиц в экранизации сказки «Огниво» режиссера Александра Войтинского. Об этом пишет РБК.

Артистка сыграет двух волшебных птиц: Гамаюна и Алконоста, которые встречают главных героев сказки в саду. В русской мифологии Гамаюн считается вестником добрых новостей и птицей-прорицателем, а Алконост — птица из райского сада, пение которой несет людям добро и утешение.

Сюжет рассказывает о приключениях Вани, который притворяется солдатом, но находит по дороге домой волшебное огниво. С помощью него главный герой освобождает девочку Дашу, которую похитил и заколдовал Лиходей. Теперь ему предстоит отправиться в непростое путешествие, чтобы снять чары.

Вместе с Горбачевой в фильме снялись Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум , Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин и другие актеры. Релиз сказки запланирован на 24 октября 2024 года.

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