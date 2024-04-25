Представитель МакSим опровергла слухи о предстоящем туре певицы

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что артистка не планирует тур по России. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Марина уже не раз говорила, что большие туры на себя не будет брать, так как это серьезная нагрузка на организм. Она хочет больше времени посвящать семье и заниматься своей школой искусств», — подчеркнула она.

Богушевская добавила, что артистка не заканчивает концертную деятельность — она все еще выступает и, например, МакSим планирует посетить фестиваль в Новосибирске.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица МакSим планирует «фееричное возращение» после творческой паузы. Он заявил, что артистка планирует серию концертов в городах РФ, а также гастроли по России.

При этом 15 марта МакSим возмутилась новостями о паузе в карьере после лечения алкоголизма, которые активно начали обсуждаться в сети. Звезда подчеркнула, что продолжает концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах. По словам МакSим, она решила больше не работать «на износ», а чаще проводить время с семьей.

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