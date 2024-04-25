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В России отменили очередной концерт рэпера Xolidayboy

Концерт рэпера Xolidayboy отменили в Барнауле после переноса

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xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт рэпера и блогера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) отменили в Барнауле после переноса на другую площадку. Об этом сообщает издание amic.ru.

Отмечается, что изначально Минаев должен был выступить 25 апреля в «Титов-Арене», однако затем мероприятие перенесли в клуб «Фараон». Причина неизвестна. Теперь в клубе сообщили изданию, что выступление Xolidayboy отменили по просьбе организаторов.

Издание подчеркивает, что против концерта Минаева до этого выступал Минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах.

16 марта Минкульт Томской области порекомендовал руководителю одной из концертных площадок Томска отменить выступление певца Xolidayboy. Чиновники отправили организатору концерта письмо после обращения общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

1 февраля неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе в ресторане «Фабрика» на улице Майской Стачки в Брянске, где проходил концерт Xolidayboy. Улицы вокруг клуба были перекрыты, а полиция обследовала площадку, но ничего подозрительного не нашла.

Концерты Минаева в нескольких городах России были отменены после критического поста в адрес исполнителя от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Ранее сообщалось, что в Красноярске хотят запретить Инстасамку за аморальность песен.

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